Алексей Жамнов: «Спартак» все делает, чтобы у СКА не было подавляющего преимущества. Серия не закончится быстро, думаю»

уверен в том, что серия – не закончится быстро.

После трех матчей клуб из Санкт-Петербурга захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина (2-1, 2:1 в третьем матче).

«Спартак» все делает для того, чтобы у СКА не было подавляющего преимущества. Если говорить про вчерашний матч, «Спартак» плохо провел второй период, что сказалось на конечном результате.

В первом периоде «Спартак» лучше играл в атаке, концентрированней и в средней зоне. Учитывая слабую игру «Спартака» во втором периоде, СКА использовал свои моменты..

Надо использовать свои возможности, забивать в неравных составах. Если бы «Спартак» использовал все свои моменты, то, наверное, счет был бы другой.

Серия, думаю, не закончится быстро, и «Спартак» в следующем матче должен сыграть намного лучше, если сделает правильные выводы», – сказал главный тренер сборной России и советник главы наблюдательного совета «Спартака».

Борис Миронов: «Жамнов внес огромную лепту в победу над СКА. Мы общались, он высказал мнение. У нас одна семья, один кулак»