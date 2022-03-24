Хартли об 1:5 от «Металлурга»: «Проблема в действиях игроков «Авангарда». Этот матч был игрой ошибок, не хочется ругать хоккеистов»

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Боб Хартли объяснил поражение от «Металлурга» (1:5) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Счет в серии стал равным – 2-2. Пятая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.

«Тяжелый старт. Он стоил нам результата. Ненужное удаление, затем два перехвата…

У парней было много энергии, много желания, но эта игра была игрой ошибок.

Проблема была не в обороне и не в недостатке структуры, а в конкретных действиях наших игроков.

Не хочется ругать их, поскольку они стараются, хотят поступить правильно, но не всегда это получается. Едем в Магнитогорск. Этот матч просто забудем», – заявил главный тренер «Авангарда».

«Металлург» сравнял счет в серии с «Авангардом» (2-2), выиграв с общим счетом 10:3 две игры на выезде

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