«Авангард» и «Металлург» забросили 34 шайбы в 4 матчах серии

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«Авангард» и «Металлург» забросили в общей сложности 34 гола за четыре матча серии Кубка Гагарина.

Магнитогорская команда одержала победу в четвертой игре и сравняла счет в серии – 2-2.

Клубы результативно проводят серию второго раунда плей-офф – за четыре игры на двоих было заброшено 34 шайбы.

В первом матче команды забили 9 голов (победа «Авангарда» – 8:1), во втором – 12 (победа «Авангарда» – 7:5), в третьем – 7 (победа «Металлурга» – 5:2), в четвертом – 6 (победа «Металлурга» – 5:1).

Серия продолжится 26 марта в Магнитогорске.

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