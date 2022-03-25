Хартли о незасчитанных голах «Авангарда»: «Это повлияло психологически, эмоционально. Придется смотреть КХЛ ТВ, чтобы найти объяснения»

ответил на вопросы после поражения от в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Омская команда уступила со счетом 1:5, счет в серии сравнялся – 2-2.

– Смотрели ли вы уже моменты с отмененными шайбами? Могло ли это как-то повлиять на игроков?

– Не знаю. Психологически, эмоционально в любом случае это в определенном повлияло на ход игры.

Особенно второй не засчитанный гол, когда шайба просто лежит, она уже пересекла ленточку, она в воротах, никто ее не накрывал. Придется в перерывах смотреть КХЛ ТВ для того, чтобы искать какие-то объяснения.

– К чему оказались не готовы в этих двух домашних матчах?

– Я думаю, что это два абсолютно разных матча, как и многие матчи в плей-офф. Третий уже давно позади. Сегодня вот только закончился четвертый.

Если говорить о четвертой встрече, то у нас было ужасное начало. Нельзя давать играть «Металлургу» в большинстве на самом старте.

После этого мы дважды подарили им шайбу. Они слишком хороши, я это неоднократно повторял. Если будешь совершать ошибки, то они заставят заплатить за них.

– Что со входом в зону, поскольку было два офсайда при голах?

– Здесь тоже дело в миллиметрах, в сантиметрах. Равно как и с удалениями – с офсайдами такая же ситуация.

Никто не делает это целенаправленно. Игра идет на высоких скоростях, мы стараемся пересекать синюю линию как можно быстрее. Поэтому это просто ошибки.

– «Авангард» почти пять минут игра вшестером, с пустыми воротами. Как вы оцениваете игру команды за это время?

– Мы отставали в счете в три шайбы и оставалось где-то семь или восемь минут до конца третьего периода.

Здесь уже особой разницы нет, закончится ли матч со счетом 1:5 или все-таки ты сможешь что-то отыграть. В какой-то степени сработало, но, к несчастью, там был офсайд.

Когда остается мало времени и такой большой разрыв в счете, то здесь уже стараешься делать все возможное, – сказал главный тренер .

Судьи отменили 3 (!) гола «Авангарда», но проиграл он не из-за этого. Серия с «Магниткой» начинается заново