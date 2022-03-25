КХЛ удивлена делом против Фазеля: «Рене никогда не оказывал услуг на возмездной основе. Он знаниями одинаково помогал разным странам в развитии хоккея»

КХЛ выразила удивление открытием ИИХФ дела в отношении Рене Фазеля.
Международная федерации хоккея отправила в совет по этике рассмотрение дела почетного президента организации, получив информацию о его причастности к КХЛ.
«КХЛ не получала и не знает о случаях получения клубами лиги каких-либо инструкций от ФХР.
КХЛ удивлена решением комитета по этике ИИХФ об открытии дела в отношении почетного президента организации Рене Фазеля.
Фазель не является и не являлся сотрудником КХЛ и никогда не оказывал организации услуг на возмездной основе.
Все эти годы Рене Фазель одинаково помогал своими знаниями, опытом разным лигам и странам в развитии хоккея», – сообщили в пресс-службе лиги.