КХЛ удивлена делом против Фазеля: «Рене никогда не оказывал услуг на возмездной основе. Он знаниями одинаково помогал разным странам в развитии хоккея»

КХЛ выразила удивление открытием ИИХФ дела в отношении Рене Фазеля.

Международная федерации хоккея отправила в совет по этике рассмотрение дела почетного президента организации, получив информацию о его причастности к КХЛ.

«КХЛ не получала и не знает о случаях получения клубами лиги каких-либо инструкций от .

удивлена решением комитета по этике об открытии дела в отношении почетного президента организации .

Фазель не является и не являлся сотрудником КХЛ и никогда не оказывал организации услуг на возмездной основе.

Все эти годы Рене Фазель одинаково помогал своими знаниями, опытом разным лигам и странам в развитии хоккея», – сообщили в пресс-службе лиги.