Ротенберг о возможном деле ИИХФ против ФХР: «Спорт вне политики. Мы играем в хоккей, больше нечего добавить»

Роман Ротенберг отреагировал на информацию о просьбе ФХР поддержать армию России.
Международная федерация хоккея сообщила, что по итогам своего расследования может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.
– Появилась информация, что ИИХФ открыла расследование против ФХР. Поступало ли вам в СКА наставление от ФХР каким-то образом поддерживать операцию на Украине?
– Спорт вне политики. Мне больше нечего добавить.
– Еще раз, простите, ответьте – да или нет. Поступало ли из ФХР какое-то требование о поддержке?
– Для всех нас спорт вне политики. Мы играем в хоккей, – сказал главный тренер СКА.
Напомним, что Ротенберг занимает пост первого вице-президента ФХР.