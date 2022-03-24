Ротенберг о возможном деле ИИХФ против ФХР: «Спорт вне политики. Мы играем в хоккей, больше нечего добавить»

отреагировал на информацию о просьбе ФХР поддержать армию России.

Международная федерация хоккея сообщила, что по итогам своего расследования может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.

– Появилась информация, что открыла расследование против ФХР. Поступало ли вам в СКА наставление от ФХР каким-то образом поддерживать операцию на Украине?

– Спорт вне политики. Мне больше нечего добавить.

– Еще раз, простите, ответьте – да или нет. Поступало ли из какое-то требование о поддержке?

– Для всех нас спорт вне политики. Мы играем в хоккей, – сказал главный тренер .

Напомним, что Ротенберг занимает пост первого вице-президента ФХР.