Aлeкcaндp Лyкaшeнко: «Легионеры приехали в сборную и даже на Олимпиаду не попали. Что тут за великое? Что мы каким-то клубам НХЛ готовим игроков?»

раскритиковал сборную Беларуси по хоккею.

Президент Беларуси высказался на тему того, что белорусские хоккеисты не попали на Олимпиаду-2022, уступив в квалификационном турнире в августе прошлого года.

«Так крепко подготовили спортсменов, что приехали легионеры играть в Словакию за сборную и даже на Олимпийские игры не попали.

Так зачем нам их готовить? Что тут за великое? Что мы каким-то клубам энхаэловским готовим игроков или что они деньги зарабатывают?

Радоваться надо, что наши выступают в , и так далее, но они собрались и сборную вывели хотя бы на Олимпиаду.

А в противном случае зачем это надо? Что они сделали? В Словакии команда собралась буквально за полмесяца до игр и уделала нас там.

А мы героически готовили команду на уровне президента и не смогли их обыграть? Кто мешал?» – заявил Лукашенко.