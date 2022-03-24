Aлeкcaндp Лyкaшeнко: «Легионеры приехали в сборную и даже на Олимпиаду не попали. Что тут за великое? Что мы каким-то клубам НХЛ готовим игроков?»

Теги НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Александр Лукашенко олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Александр Лукашенко раскритиковал сборную Беларуси по хоккею.

Президент Беларуси высказался на тему того, что белорусские хоккеисты не попали на Олимпиаду-2022, уступив в квалификационном турнире в августе прошлого года.

«Так крепко подготовили спортсменов, что приехали легионеры играть в Словакию за сборную и даже на Олимпийские игры не попали.

Так зачем нам их готовить? Что тут за великое? Что мы каким-то клубам энхаэловским готовим игроков или что они деньги зарабатывают?

Радоваться надо, что наши выступают в НХЛ, КХЛ и так далее, но они собрались и сборную вывели хотя бы на Олимпиаду.

А в противном случае зачем это надо? Что они сделали? В Словакии команда собралась буквально за полмесяца до игр и уделала нас там.

А мы героически готовили команду на уровне президента и не смогли их обыграть? Кто мешал?» – заявил Лукашенко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные