Депутат Свищев: «ИИХФ хочет докопаться, спонсоры душат, они не справятся с давлением. Не надо трогать нашу страну и спортсменов»

высказался о намерении ИИХФ открыть дисциплинарное дело против ФХР.

«Не знаю, чего они хотят добиться. Международная федерация хоккея немного неадекватно оценивает ситуацию, кто кого поддерживает.

Игроки играют на территории Российской Федерации, большинство населения страны поддерживает нашего президента, правительство и парламент.

Спортсмены получают зарплату по законам в России, их трогать не надо. У каждого спортсмена свое мнение, никто не имеет права вмешиваться.

Я не знаю, что хочет расследовать ИИХФ. Они просто хотят докопаться, пусть так и скажут, а не ищут повод. Политики душат, с другой стороны душат спонсоры и доноры мирового хоккея. Вот и весь результат.

Они не справятся с этим давлением. Не надо трогать нашу страну и спортсменов. Не надо придумывать новые санкции.

Я сам нахожусь под санкциями, даже не переживаю», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

ИИХФ может открыть дисциплинарное дело против ФХР за призывы к клубам поддержать армию России