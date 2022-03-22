Боб Хартли: «Металлург» сыграл как команда с первого места. Они переиграли нас в неравных составах, это сделало разницу»

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Боб Хартли подвел итоги матча плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:5, 2-1).

«Поздравляю Магнитогорск, они сыграли как команда с первого места. Они переиграли нас в определенных ситуациях, особенно при игре в неравных составах. Это сделало разницу.

Если бы мне сказали, что после трех матчей мы бы вели в одну игру, я бы это принял. Смотрим на это с оптимизмом.

Много пропускаем? Мы заработали несколько ненужных удалений, соперник их реализовал. В плей-офф многое решает игра спецбригад. Сегодня соперник был лучше.

Голдобин обладает катанием мирового уровня. У него отличная скорость, сегодня он провел отличный матч. Когда мы стали проигрывать, мы стали активнее и чаще задействовать защитников, им нужно было поддерживать атаку. Молодой Давыдов провел хороший матч.

Не было ли мыслей переводить игроков атаки в защиту? Любой защитник может быть форвардом, но не любой нападающий может быть защитником. Это большая разница», – сказал главный тренер «Авангарда».

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