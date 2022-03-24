Бабаев о контрактах в КХЛ: «Мы живем в России, у нас все привязано к курсу рубля, а не к доллару. Не вижу, что ситуация что-то осложняет»

Шуми Бабаев прокомментировал ситуацию с подписанием новых контрактов в .

– Насколько текущая ситуация с курсом доллара осложняет ведение переговоров по новым контрактам?

– Не вижу, что что-то осложняет. Мы живем в России, и у нас все привязано к курсу рубля, а не к доллару. Тут все все понимают.

– Не опасаетесь ли падения зарплат из-за того, что все топ-клубы лиги финансируются спонсорами, против которых введены международные санкции?

– Тут нечего опасаться, потому что вся страна живет под этими санкциями. Если так случится, то будем работать с тем, что будет. Мы живем в этой стране и не можем существовать отдельно от нее.

– Мешает ли вам решение о приостановке отношений с КХЛ работать за океаном?

– Никоим образом ничего не изменилось. Ни в одном клубе вообще нет никаких разговоров. К тому же Меморандум о взаимном уважении контрактов продолжает действовать, и никто нарушать его, как вы понимаете, не собирается, – сказал хоккейный агент.