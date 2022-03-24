Кожевников о 437 голах Малкина в НХЛ: «Женя – великий человек.  Он делает это и для себя, и из-за уважения к стране»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников оценил новое достижение Евгения Малкина.

В матче с «Баффало» (3:4 Б) форвард «Питтсбурга» забросил 437-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на 5-е место в истории лиги среди россиян, сравнявшись с Павлом Буре.

«Его можно поздравить. Он делает это и для себя, и из-за уважения к стране. Женя – великий человек. Он постарается забить и догнать Сергея Федорова. Возможно, в этом сезоне и догонит. Но, думаю, отложит это на следующий год», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

На четвертом месте – Илья Ковальчук (443), третье место занимает Александр Могильный (473), второе – Сергей Федоров (483). Рекордсмен – Александр Овечкин (770).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные