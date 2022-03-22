Никита Сошников: «Авангарду» надо перестраиваться. Две игры пропускаем по пять шайб, это не дело»

Никита Сошников подвел итоги матча плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:5, 2-1).
– Сегодня «Металлург» перестроился, это было видно. И мы как-то не нашли ключи к игре.
– Какой момент был ключевым в этом матче?
– Голдобин три гола забил. Это и сыграло роль – не смогли выключить его из игры.
– Можно сказать, что накапливается усталость, особенно у защитников?
– Не, усталости нет. Просто были ошибки на ровном месте. Может, нам не хватало концентрации. А может, это и фактор усталости – я не знаю, тут тяжело сказать.
– Что нужно вам изменить в четвертом матче? Тоже ведь надо перестроиться.
– Конечно, нам надо тоже перестраиваться. Две игры пропускаем по пять шайб. Это не дело.
– Как вы оцениваете свою игру, настроение? Гол ведь забили.
– Да никак не оцениваю. Какая разница, кто забил? Тут уже на первое место выходит результат команды.
– Со стороны кажется, что серия становится более жесткой, все больше хитов и борьбы. Так ли это?
– Я бы не сказал, что борьба стала более силовая. Мне кажется, наоборот, более тактическая игра. Они откатились, перестроились. Мы пытались найти ключи, но в первых двух играх было больше силовых приемов, больше грязи. А сегодня мы играли мягко, я бы сказал.
– То есть нельзя сказать, что серия с «Ак Барсом» была за гранью фола, а с «Магниткой» идет более чистая игра?
– Да нет, если вы посмотрите видео, то в первом матче нас они пытались просто сломать. Я не скажу, что она как-то отличается в плане силовой борьбы. Но это плей-офф, и тут все способы хороши, – сказал нападающий «Авангарда».