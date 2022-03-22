Дмитрий Федоров о Мироновой: «Давно мечтал, чтобы девушка вела репортаж. Дарья – молодчина, не побоялась хейта и осуждения»

Теги Авангард Металлург Мг телевидение Дмитрий Федоров КХЛ Кубок Гагарина Артем Божко КХЛ ТВ Дарья Миронова Хоккей

Дмитрий Федоров высказался о том, что Дарья Миронова комментировала матч КХЛ.

Она работала на игре плей-офф между «Авангардом» и «Металлургом» вместе с комментатором Артемом Божко

«Сегодня большое событие в жизни «КХЛ ТВ» и в жизни нашего хоккея. Дарья Миронова отработала в качестве ведущего комментатора на матче «Авангард»«Металлург».

Давно мечтал о том, чтобы девушка вела репортаж. В 2002 году услышал, как женщина в Швеции комментирует игру Евротура. И подумал, что было бы здорово, если бы и у нас это стало нормой.

К счастью, с КХЛ мыслили в одном направлении. И вот состоялся дебют…Дарья – молодчина! Не побоялась хейта и осуждения.

Артем Божко был хорош (как всегда) в качестве эксперта. Всем спасибо за поддержку», – написал руководитель «КХЛ ТВ».

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