Новосибирская область урезала финансирование «Сибири» на 91 млн рублей

Правительство Новосибирской области сократило финансирование .

Финансирование клуба из бюджета области в 2022 году будет сокращено на 91 миллион рублей.

«В 2021 году субсидия ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» за счет средств областного бюджета Новосибирской области была предусмотрена на 91,0 млн рублей больше, чем в 2022 году», – сообщили в Минспорте.

В министерстве пояснили, что в прошлом году финансирование клуба было больше из-за выросших расходов «Сибири» и отсутствия дополнительной финансовой поддержки со стороны спонсоров. Согласно бюджету региона, в 2022 году хоккейный клуб получит 550 млн рублей. Повлияет ли сокращение финансирования на общий бюджет клуба, не уточняется.