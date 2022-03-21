Лямся о 3:1 с «Трактором»: «Настоящая игра плей-офф. Смогли вернуться к своему хоккею»

прокомментировал победу «Салавата» над .

Уфимский клуб одержал победу над челябинским со счетом 3:1 и захватил лидерство в серии (2-1).

– Это была настоящая игра плей-офф. Смогли вернуться к своему хоккею, который ждем от команды. Полностью отдались игре и выиграли.

– Что случилось с «Салаватом» в конце второго периода?

– Это был очень сложный момент. Мы упустили шанс забить пять на три. Нужно играть умнее. Должны были «убивать» игру.

– Вы думали о том, что нужно забить обязательно первыми?

– Не сказал, что думали об этом. Все мысли были связаны с хорошим началом.

– Когда вернется Антипин?

– Он уже начал тренироваться. В следущей игре мы его не увидим. Но далее он может к нам присоединиться.

– Вы поменяли план, по сравнению, с гостевыми матчами? Сегодня старались играть первым номером.

– Внесли корректировки при игре пять на пять. У всех звеньев не получалась взаимосвязанная игра.

– Вас беспокоит физическое состояние Кадейкина?

– Не самая лучшая его игра в плей-офф.

– У вас сейчас самая лучшая молодежь, с которой вы когда-либо работали в своей карьере?

– Отмечу ключевой кураж и энергию. Пустозеров, Кузьмин, Пименов и Алалыкин классно смотрятся. Но им надо прибавлять. Им нельзя останавливаться, – сказал главный тренер .