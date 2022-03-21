Лямся о 3:1 с «Трактором»: «Настоящая игра плей-офф. Смогли вернуться к своему хоккею»

Томи Лямся прокомментировал победу «Салавата» над «Трактором».
Уфимский клуб одержал победу над челябинским со счетом 3:1 и захватил лидерство в серии (2-1).
– Это была настоящая игра плей-офф. Смогли вернуться к своему хоккею, который ждем от команды. Полностью отдались игре и выиграли.
– Что случилось с «Салаватом» в конце второго периода?
– Это был очень сложный момент. Мы упустили шанс забить пять на три. Нужно играть умнее. Должны были «убивать» игру.
– Вы думали о том, что нужно забить обязательно первыми?
– Не сказал, что думали об этом. Все мысли были связаны с хорошим началом.
– Когда вернется Антипин?
– Он уже начал тренироваться. В следущей игре мы его не увидим. Но далее он может к нам присоединиться.
– Вы поменяли план, по сравнению, с гостевыми матчами? Сегодня старались играть первым номером.
– Внесли корректировки при игре пять на пять. У всех звеньев не получалась взаимосвязанная игра.
– Вас беспокоит физическое состояние Кадейкина?
– Не самая лучшая его игра в плей-офф.
– У вас сейчас самая лучшая молодежь, с которой вы когда-либо работали в своей карьере?
– Отмечу ключевой кураж и энергию. Пустозеров, Кузьмин, Пименов и Алалыкин классно смотрятся. Но им надо прибавлять. Им нельзя останавливаться, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».