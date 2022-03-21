«Чикаго» удержит 50% зарплаты Флери в обмене с «Миннесотой». Кэпхит вратаря – 7 млн долларов

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«Чикаго» удержит 50 процентов зарплаты вратаря Марка-Андре Флери.

Срок контракта 37-летнего голкипера с кэпхитом 7 миллионов долларов истекает летом этого года.

Ранее стало известно об обмене Флери в «Миннесоту» на условный выбор во втором раунде драфта НХЛ.

Этот драфт-пик может превратиться в первый раунд в случае того, если «Миннесота» выйдет в финал Западной конференции, а Флери одержит как минимум четыре победы в первых двух раундах.

«Вашингтон» вернул Юханссона, Флери едет к Капризову, а «Торонто» подписал вратаря «Сибири». Сегодня – дедлайн в НХЛ

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