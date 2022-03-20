«Миннесота» интересуется Флери (Эллиотт Фридман)

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«Миннесота» интересуется вратарем Марком-Андре Флери. 

«Еще одно имя, за которым стоит следить в «Чикаго», – это Марк-Андре Флери. «Миннесота» – одна из команд, проявляющих интерес. 

Генменеджер «Уайлд» Билл Герин и Флери вместе выигрывали Кубок Стэнли в «Питтсбурге». Я думаю, этот вариант стоит рассматривать», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

В 44 матчах в текущем сезоне 37-летний Флери отражал 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,9 и 4 шатаутах. 

Срок его контракта с кэпхитом 7 миллионов долларов истекает летом этого года. 

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