«Миннесота» интересуется Флери (Эллиотт Фридман)

«Миннесота» интересуется вратарем Марком-Андре Флери.

«Еще одно имя, за которым стоит следить в , – это . – одна из команд, проявляющих интерес.

Генменеджер «Уайлд» и Флери вместе выигрывали Кубок Стэнли в «Питтсбурге». Я думаю, этот вариант стоит рассматривать», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В 44 матчах в текущем сезоне 37-летний Флери отражал 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,9 и 4 шатаутах.

Срок его контракта с кэпхитом 7 миллионов долларов истекает летом этого года.