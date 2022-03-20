Никита Коростелев: «Авангард» – чемпионская команда. В плей-офф они быстрее бегают и сильнее бьют, знают, как побеждать»

заявил, что является чемпионской командой.

«Металлург» проиграл омской команде во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина (5:7, 0-2 в серии).

– «Авангард» в регулярке и в плей-офф – поменялся?

– Сто процентов.

Они чемпионская команда, знают, как играть в плей-офф, но система та же. Они быстрее бегают в плей-офф, они сильнее бьют в плей-офф.

Но команда та же, они знают, как побеждать. Нам надо играть каждый период так, как сегодня во втором, – заявил нападающий магнитогорской команды.

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