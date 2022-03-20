Коростелев о серии с «Авангардом»: «0-2 не 0-4. Будем бороться, едем за победами в Балашиху»

заявил, что «Металлург» будет бороться.

В матче второго раунда Кубка Гагарина команда проиграла «Авангарду» (5:7, 0-2 в серии)

«Ничего хорошего… Опять плохой старт. Он снова нам стоил поражения, вторую игру подряд. Не проиграли в движении и силовой борьбе? Во втором периоде мы показали, как мы можем играть, и как должны играть каждый период. А пока – только один из шести.

Но 0-2 не 0-4. Будем бороться, едем за победами в Балашиху. Повторюсь, результат налицо: мы сыграли только один период из шести, как играли в сезоне, как играли и против «Авангарда».

Надо играть каждый период так, как мы сегодня провели второй. Мы и завелись, в первую очередь стали показывать характер, и чуть-чуть добавили в зоне атаки. Так и нужно. Нам нужна концентрация с первых смен», – сказал нападающий .

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