Хартли о 7:5 с «Металлургом»: «Были обстоятельства, по которым мы упустили игру. Пересмотрите второй период, все поймете»

подвел итоги матча плей-офф с (7:5, 2-0 в серии).

«Как я уже сказал, были определенные обстоятельства во втором периоде, по которым мы упустили свою игру. Какие конкретно? Пересмотрите второй период, вы сами все поймете. Но не стоит забывать, что мы встречаемся с лучшей командой регулярки.

Мы всегда просматриваем много видео, чтобы создавать себе моменты в нападении. Наш противник – сильнейший клуб регулярки, у них отличные защитники. Но я должен похвалить нашу команду, парни много работают и им воздается по заслугам», – сказал главный тренер «Авангарда».

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