Вратарь Подскребалин перешел в новокузнецкий «Металлург». У него 19 матчей в КХЛ за «Трактор» и магнитогорский «Металлург»

Вратарь Никита Подскребалин перешел в новокузнецкий «Металлург».

В прошлом сезоне 27-летний голкипер играл в системе магнитогорского «Металлурга». В регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ провел 30 матчей за «Магнитку», отразив 93,4% бросков – 5-й результат в лиге.

По коэффициенту надежности (1,97) и матчам на ноль (4) он вошел в десятку лучших вратарей турнира.

По итогам плей-офф Подскребалин (9 игр) стал вторым по проценту отраженных бросков и шестым по надежности (95,1% и 1,82).

Также он провел 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за основу «Металлурга ». Всего в его активе 19 матчей в лиге – за магнитогорцев (в том числе 9 – в регулярке чемпионского сезона-2023/24) и «Трактор».