Кэйтс о «Филадельфии»: «У меня ощущение нового старта. Если все прибавят и будут стараться изо всех сил, то у нас будет шанс на выход в плей-офф»

Ноа Кэйтс ожидает прогресса от «Филадельфии» в новом сезоне.

Ранее 26-летний форвард продлил контракт с «Флайерс» на 4 года с кэпхитом 4 миллиона долларов.

В прошлом сезоне он набрал 37 (16+21) очков в 78 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+4».

«У меня ощущение нового старта после продления контракта. Не только для меня лично, но и для команды в целом – с новым тренерским штабом и персоналом.

Что я думаю о Рике Токкете ? Прежде всего, это новый голос в раздевалке. Он сам играл за «Филадельфию», и это много значит. Я слышал о нем много хорошего, и сама возможность поработать с ним – это очень интересно.

Еще пару лет назад я был новичком, а теперь уже участвую в собраниях лидеров команды, где меня слушают. Это новая ответственность, но мне это нравится. Я стараюсь делать все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие этой организации – и на льду, и за его пределами.

В позапрошлом сезоне мы были близки к выходу в плей-офф, в прошлом немного сдали позиции. Но это уже позади. У нас много новых лиц.

Если все прибавят и будут стараться изо всех сил, то у нас есть шанс попасть в плей-офф», – сказал Кэйтс.