Шаров о тренерах-легионерах в КХЛ: «Если зрителям интересно смотреть, что команда показывает при иностранце, значит, все хорошо. На самом деле у нас много хороших российских специалистов»
Александр Шаров не видит проблемы в тренерах-легионерах в КХЛ.
В лиге стало больше специалистов из Северной Америки – к Ги Буше («Авангард») и Бенуа Гру («Трактор») присоединился Боб Хартли («Локомотив»). Кроме того, ожидается, что Жерар Галлан возглавит «Куньлунь».
«Самое главное, чтобы в КХЛ приезжали не просто иностранные тренеры, а которые действительно чему-то могут научить, показать что-то новое. На самом деле у нас много хороших российских тренеров.
В любом случае интересно посмотреть на иностранных специалистов. Но лично для меня без разницы, какой национальности тренер.
Если зрителям интересно смотреть, что команда показывает при иностранце, значит, все хорошо», – сказал форвард «Автомобилиста».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости