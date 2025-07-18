Агент Ливо: «С «Куньлунем» по Джошу никаких обсуждений не было. Я общаюсь с руководством «Салавата», у нас отличные отношения. Баширов ничего не говорил насчет обмена»

Агент Джоша Ливо заявил, что не общался с «Куньлунем» по поводу обмена игрока.

Ранее сообщалось , что китайский клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в приобретении 32-летнего канадского форварда, ставшего лучшим бомбардиром и снайпером Фонбет Чемпионата КХЛ в прошлом сезоне.

– Джош готовится к сезону вместе c Никитой Прищеповым и другими игроками НХЛ. Мы подали документы на новую рабочую визу, ждем ответа.

– Я общаюсь с руководством «Салавата Юлаева », а именно с Ринатом Башировым . У нас отличные отношения, и он ничего не говорил насчет обмена или еще чего‑либо. Плюс у нас Илья Федотов сейчас будет выступать за Уфу.

– То есть о возможном обмене Джошуа в «Куньлунь» вы ничего не слышали?

– С Игорем Варицким (утверждалось , что он будет генеральным менеджером «Куньлуня» – Спортс) мы на связи на протяжении двух‑трех недель, разговаривали насчет нескольких вариантов. Но по Ливо никаких обсуждений не было, – сказал Иван Ботев.