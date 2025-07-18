Защитник Сидоров перешел в словацкий «Прешов». Обладатель Кубка Гагарина-2018 провел 357 матчей в КХЛ с учетом плей-офф

Защитник Михаил Сидоров перешел в словацкий «Прешов».

В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Витязь ».

Всего в регулярках лиги у него 332 матча (также – за «Ак Барс », «Локомотив», «Куньлунь» и «Нефтехимик») и 58 (14+44) очков при полезности «минус 21».

В плей-офф – 25 игр и 2 (0+2) балла. В 2018 году игрок стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба.

В 2017 году Сидоров стал бронзовым призером МЧМ в составе молодежной сборной России.

Фото: соцсети «Прешова».

Vitaj на словацком языке означает «Добро пожаловать».