Защитник Сидоров перешел в словацкий «Прешов». Обладатель Кубка Гагарина-2018 провел 357 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
Защитник Михаил Сидоров перешел в словацкий «Прешов».
В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Витязь».
Всего в регулярках лиги у него 332 матча (также – за «Ак Барс», «Локомотив», «Куньлунь» и «Нефтехимик») и 58 (14+44) очков при полезности «минус 21».
В плей-офф – 25 игр и 2 (0+2) балла. В 2018 году игрок стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба.
В 2017 году Сидоров стал бронзовым призером МЧМ в составе молодежной сборной России.
Фото: соцсети «Прешова».
Vitaj на словацком языке означает «Добро пожаловать».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Прешова»
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