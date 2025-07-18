Агент Кина: «Джоуи едет в «Спартак» заряженным. Он мог вернуться в Россию в прошлом сезоне, но клуб не обменял права в «Трактор». Зато сейчас — в Москву, а не в Челябинск»

Агент Джоуи Кина заявил, что игрок едет в «Спартак» заряженным.

26-летний американец подписал 2-летний контракт с московским клубом, за который ранее отыграл 2 сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Мы хотели услышать ответ от «Спартака », хотят ли они увидеть Джоуи в команде, нам ответили «да». После этого мы поговорили и пока договорились о двухлетнем контракте.

– С какими ожиданиями Джоуи возвращается в Россию? Не пожалел ли он, что в прошлом сезоне выступал в Америке, хотя мог бы и в КХЛ?

– Он едет в «Спартак» заряженным. В прошлом сезоне Кин мог вернуться в Россию, но так сложились обстоятельства, что «Спартак» не обменял права на него в «Трактор ». Зато сейчас он едет в Москву, а не в Челябинск, – сообщил Иван Ботев.