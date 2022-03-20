«Чикаго» обсуждал с «Торонто» обмен Флери и Хэйгла на Мразека, Ниса и пики 1-го раунда. «Лифс» отказались от сделки

«Чикаго» мог обменять Флери и Хэйгла в «Торонто» на Мразека и пики 1-го раунда.
«Блэкхокс» обменяли форварда Брэндона Хэйгла в «Тампу», но до этого обсуждали крупный трейд с «Торонто».
Как пишет инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Лифс» хотели получить нападающего вместе с вратарем Марком-Андре Флери, который должен был закрыть проблемную позицию в канадском клубе.
«Чикаго» был согласен на компенсацию в виде вратаря Петра Мразека, 19-летнего форварда Мэттью Ниса (сыгравшего за сборную США на Олимпиаде-2022) и драфт-пиков 1-го раунда. В итоге «Торонто» счел ее слишком высокой.
При этом до разговора с Флери об отзыве пункта о запрете на обмен дело не дошло.