«Чикаго» обсуждал с «Торонто» обмен Флери и Хэйгла на Мразека, Ниса и пики 1-го раунда. «Лифс» отказались от сделки

«Чикаго» мог обменять Флери и Хэйгла в на Мразека и пики 1-го раунда.

«Блэкхокс» обменяли форварда Брэндона Хэйгла в «Тампу», но до этого обсуждали крупный трейд с «Торонто».

Как пишет инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Лифс» хотели получить нападающего вместе с вратарем Марком-Андре Флери, который должен был закрыть проблемную позицию в канадском клубе.

был согласен на компенсацию в виде вратаря , 19-летнего форварда Мэттью Ниса (сыгравшего за сборную США на Олимпиаде-2022) и драфт-пиков 1-го раунда. В итоге «Торонто» счел ее слишком высокой.

При этом до разговора с Флери об отзыве пункта о запрете на обмен дело не дошло.