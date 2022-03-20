Тренер «Чикаго» об обмене Хэйгла: «Был в шоке, когда мне сказали об этом. Кэйн и другие ребята останутся, надеюсь»

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Тренер «Чикаго» был в шоке, когда узнал об обмене Брэндона Хэйгла в «Тампу». 

«Я помню, как мы говорили о том, что Хэйгл – важная часть нашей команды, что это тот тип игрока, которого мы хотим видеть. Это было всего месяц или несколько недель тому назад. 

Когда меня вызвали наверх, чтобы поговорить, я подумал: «О, может, это меня обменяли или что-то в этом роде». Но когда мне назвали его имя, я был в шоке. 

Очевидно, что Патрик Кэйн и ребята вроде него играют важную роль в «Чикаго». Так что, надеюсь, они никуда не уйдут и останутся здесь. Будут частью команды», – сказал Дерек Кинг. 

Хэйгл перешел в «Тампу». «Чикаго» получил 2 драфт-пика в первом раунде, Рэддиша и Катчука

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