Тренер «Чикаго» об обмене Хэйгла: «Был в шоке, когда мне сказали об этом. Кэйн и другие ребята останутся, надеюсь»

Тренер «Чикаго» был в шоке, когда узнал об обмене Брэндона Хэйгла в «Тампу».

«Я помню, как мы говорили о том, что Хэйгл – важная часть нашей команды, что это тот тип игрока, которого мы хотим видеть. Это было всего месяц или несколько недель тому назад.

Когда меня вызвали наверх, чтобы поговорить, я подумал: «О, может, это меня обменяли или что-то в этом роде». Но когда мне назвали его имя, я был в шоке.

Очевидно, что и ребята вроде него играют важную роль в «Чикаго». Так что, надеюсь, они никуда не уйдут и останутся здесь. Будут частью команды», – сказал Дерек Кинг.

Хэйгл перешел в «Тампу». «Чикаго» получил 2 драфт-пика в первом раунде, Рэддиша и Катчука