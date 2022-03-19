Владислав Каменев: «ЦСКА должен сыграть так, чтобы не дать «Динамо» шанса отыграться»

считает, что ЦСКА должен больше забивать в плей-офф.

Армейцы победили «Динамо» (4:2, 2-0 в серии) в матче второго раунда Кубка Гагарина.

«В нашей тройке отличное взаимопонимание с первых матчей сезона. Мы должны больше забивать – у нас было много большинства. Играть против Еременко сложнее? Не думаю. Надо также много бросать, закрывать вратаря.

«Динамо» уже отыгрывалось с 0-2? В той серии была другая команда! Мы должны сыграть так, чтобы не дать сопернику шанса отыграться. Это плюс, что мы играем в одном городе, меньше придется тратить силы на переезды. С полным стадионом очень приятно играть, давненько такого не было, спасибо болельщикам за то, что пришли!

Неоднозначный второй период? Сделали много потерь в средней зоне. Во втором периоде надо проще играть», – сказал нападающий ЦСКА.

«Динамо» в серии с ЦСКА не хватает одного – админресурса, который есть у армейцев