Ларионов возглавит «Торпедо», Хабибулин войдет в штаб (Дарья Тубольцева)

возглавит «Торпедо».

Об этом сообщает журналистка Sport24 Дарья Тубольцева.

По ее информации, двукратный олимпийский чемпион заменит Дэвида Немировски

«Пару недель назад были слухи, что «Торпедо» в новом сезоне будет тренировать Игорь Ларионов.

По моей информации, так и будет, плюс с Ларионовым будет работать , – написала Тубольцева.

Ранее появилась информация о том, что тренерский штаб «Торпедо» в полном составе расторг контракты с клубом.

В нынешнем сезоне нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо». Он 4 года работал в системе СКА