Ларионов возглавит «Торпедо», Хабибулин войдет в штаб (Дарья Тубольцева)

Теги Торпедо Николай Хабибулин Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов возглавит «Торпедо».

Об этом сообщает журналистка Sport24 Дарья Тубольцева.

По ее информации, двукратный олимпийский чемпион заменит Дэвида Немировски

«Пару недель назад были слухи, что «Торпедо» в новом сезоне будет тренировать Игорь Ларионов.

По моей информации, так и будет, плюс с Ларионовым будет работать Николай Хабибулин», – написала Тубольцева.

Ранее появилась информация о том, что тренерский штаб «Торпедо» в полном составе расторг контракты с клубом.

В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо». Он 4 года работал в системе СКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные