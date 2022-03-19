Ларионов возглавит «Торпедо», Хабибулин войдет в штаб (Дарья Тубольцева)

Игорь Ларионов возглавит «Торпедо».
Об этом сообщает журналистка Sport24 Дарья Тубольцева.
По ее информации, двукратный олимпийский чемпион заменит Дэвида Немировски
«Пару недель назад были слухи, что «Торпедо» в новом сезоне будет тренировать Игорь Ларионов.
По моей информации, так и будет, плюс с Ларионовым будет работать Николай Хабибулин», – написала Тубольцева.
Ранее появилась информация о том, что тренерский штаб «Торпедо» в полном составе расторг контракты с клубом.
В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.
Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо». Он 4 года работал в системе СКА