Немировски, Озолиньш, Чубаров и Владимир Куликов расторгли контракты с «Торпедо» (Sport24)

Тренерский штаб «Торпедо» в полном составе расторг контракты с клубом.
Об этом сообщает Sport24.
Отмечается, что контракты расторгнуты по соглашению сторон.
Соглашения расторгли Дэвид Немировски, Сандис Озолиньш, Артем Чубаров и Владимир Куликов.
В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.
Это был четвертый сезон Немировски во главе «Торпедо».
В трех предыдущих чемпионатах команда выходила в плей-офф, но во всех случаях вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде.
Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо». Он 4 года работал в системе СКА