Немировски, Озолиньш, Чубаров и Владимир Куликов расторгли контракты с «Торпедо» (Sport24)

Теги Торпедо Артем Чубаров Дэвид Немировски Сандис Озолиньш отставки Владимир Куликов КХЛ Хоккей

Тренерский штаб «Торпедо» в полном составе расторг контракты с клубом.

Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что контракты расторгнуты по соглашению сторон.

Соглашения расторгли Дэвид Немировски, Сандис Озолиньш, Артем Чубаров и Владимир Куликов.

В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

Это был четвертый сезон Немировски во главе «Торпедо».

В трех предыдущих чемпионатах команда выходила в плей-офф, но во всех случаях вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде.

Козырев войдет в тренерский штаб «Торпедо». Он 4 года работал в системе СКА

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