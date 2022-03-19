Лямся про 1:4 от «Трактора»: «Большинство решило исход встречи. Ключевым стал эпизод, когда мы получили два удаления»

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Томи Лямся считает, что большинство решило исход матча с «Трактором» (1:4, 1-1).

– Снова непростой для нас матч. Сегодня ключевым моментом стал эпизод, когда мы получили два удаления и соперник дважды их использовал. Против «Трактора» очень сложно отыграться, но выделю и положительный момент, что ребята сегодня старались больше действовать с шайбой и агрессивно играли в нападении – то, чего нам не хватало. Серия переезжает в Уфу при весьма неплохом для нас счете.

– «Трактор» выиграл у вас спустя шесть матчей и с таким приличным счетом. Можно ли сказать, что главный тренер соперника разгадал вашу тактику?

– Я бы не сказал, что увидел какие-то определенные тактические элементы – два гола в большинстве, одна шайба заброшена в пустые ворота, а один гол после прорыва к воротам, когда наш игрок шайбу потерял.

– Во втором периоде статистика по броскам в створ была 21:6 в пользу «Трактора». В чем причина такой разницы по броскам?

– Начнем с того, что «Трактор» – серьезный оппонент, который закончил регулярку на втором месте, а мы перед началом плей-офф потеряли семь игроков основного состава. Это отсутствие влияет.

– У вас не играет Виктор Антипин. Он травмирован?

– Да, у него травма. Поэтому он сегодняшний матч пропускал.

– В прошлом матче вы очень удачно сыграли в обороне, а в этом этого не получилось. Это большинство соперника виновато или что-то другое?

– Я бы не сказал, что у нас были проблемы в обороне. Просто, соглашусь с вами, что реализация большинства соперником повлияла, потому что, пропустив две шайбы, мы должны были перестраивать свою игру и действовать более рискованнее.

– Значительно большая активность игроков «Трактора» в этой встрече повлияла на результат?

– Да, отчасти соглашусь. Более агрессивный форчек соперника оказывал влияние, но, если подытожить, все-таки большинство решило исход встречи.

– Можно ли сказать, что Роман Вилл по многом повлиял на результат сегодня?

– Конечно, Вилл стал важной часть победы «Трактора». Он и в первом матче здорово себя проявлял, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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