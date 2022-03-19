Гатиятулин о 4:1 с «Салаватом»: «Мы выполнили план. Постарались исключить лишние потери и ошибки»

сообщил, что «Трактор» придерживался плана в игре с (4:1, 1-1).

– Второй матч серии – упорная борьба. С первых секунд играли строго по заданию. Создавали моменты, здорово сыграли спецбригады. Только слова благодарности команде. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, что в первом матче, что сегодня, была сумасшедшая поддержка, которая помогает нам, и ребята достают из себя все, что есть.

– Хорошо сегодня сработало большинство – два гола. Но после заброшенных шайб ребята будто успокоились. Какие слова нашли для команды перед третьим периодом?

– Мы готовились к этой серии и понимали, что важно забить первыми. Сегодня мы забили первыми, соперник прибавил и где-то стал играть активнее. Наверное, показалось, что они завладели преимуществом. Нет, мы сыграли строго по счету. Постарались исключить лишние потери и ошибки. Плана, который есть, мы придерживаемся.

– За счет чего удалось сегодня более активно атаковать?

– Желание, оно есть всегда. Ни один игрок у нас не сыграл ни одной игры без желания. Понимаем, что дома и на выезде нас поддерживают болельщики. Ни одного матча без желания не было.

Возможно, сказалась пауза, где-то нехватка игровой практики. Может, в первом матче было такое ощущение. Проанализировали. Сегодня создали моменты, удалось их реализовать. План, который был, мы его выполнили.

– Большой вклад в победу внес голкипер . Согласны?

– Я отмечу всю команду. Все ребята выходят и сражаются. Побеждает команда, – сказал главный тренер .