Овечкин о гудении фанатов «Каролины»: «Потрясающая атмосфера. Было весело»

рассказал об атмосфере на матче с «Каролиной» (4:3 Б).

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу и реализовал победный буллит в этой игре.

Во время исполнения буллита фанаты «Харрикейнс» громко гудели. Забросив шайбу, Овечкин во время празднования приложил руку к уху.

После игры он прокомментировал свою реакцию.

«Атмосфера была потрясающей. Просто было весело.

Было приятно сделать это», – сказал Овечкин.

Фанаты «Каролины» гудели Овечкину, когда он исполнял победный буллит. Александр приложил руку к уху после гола

Овечкин продолжает забивать: затащил «Вашингтон» в овертайм и забил победный буллит. А у Кузнецова – роскошный гол