Светлов о серии СКА – «Спартак»: «3 года назад красно-белые взяли 2 игры в Санкт-Петербурге, но и это не помогло»

не считает, что «Спартак» стал фаворитом серии со СКА после 6:1 в первом матче.

– «Спартак» теперь фаворит серии?

– Нет, еще очень рано делать выводы. Красно-белые удивили, после большого перерыва на хороших эмоциях вышли и сыграли сильно.

Но примерно такая же картина в серии СКА – «Спартак» была ровно три года назад, когда красно-белые взяли в Санкт-Петербурге обе стартовые игры, однако и это не помогло – потом потерпели четыре поражения. Интересно, каким будет новый сценарий.

Вообще после таких пауз и таких эмоциональных матчей команды не застрахованы от проседания.

Посмотрим, выдержит ли эту энергетику «Спартак» на дистанции всей серии. Во всяком случае в регулярном чемпионате красно-белые играли неровно, – сказал Светлов.

«Спартак» с ходу разбил команду Ротенберга. Поймал СКА на ошибках, ушел в защиту и довел до разгрома