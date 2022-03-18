Ротенберг про 1:6 от «Спартака»: «Худшая игра СКА в сезоне, наверное. Установка не выполнена, не стал бы искать козлов отпущения»

считает, что СКА провел против «Спартака» худший матч в сезоне .

Главный тренер петербургского клуба прокомментировал поражение со счетом 1:6 в первом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

– Команда вышла подготовленная, но, видимо, когда увидели полные трибуны, перед которыми давно не играли, где-то перегорели.

Это была, наверное, наша худшая игра за весь сезон. Установка была не выполнена, готовимся к следующей игре. Это плей-офф. Без поражений не бывает побед.

– , – столько привозов… С чем это связано?

– Это лидеры команды. У нас длинный плей-офф. Мы рассчитываем на наших лидеров.

Поговорим, выясним причины, на тренировках они работали на пределе. Сегодня не наш день. Я бы не стал искать козлов отпущения. Надо пройти это. Самое главное для нас – следующая игра.

– Но можете ли вы вспомнить такое, чтобы три из четырех голов были рикошетами от одного игрока?

– Всякие вещи случались в моей карьере за последние десять лет. В хоккее всякое бывает. Случается такое, когда мы во втором периоде забиваем семь шайб.

Сегодня другая история. Нам нужно преодолевать трудности всей командой, никого не обвиняя. Нужно работать еще усерднее всем вместе.

– «Спартак» не играл официальные матчи два месяца. Как готовились ко встрече с ними? Понимали, в какой хоккей будет играть соперник?

– Мы сыграли с ними три матча в этом сезоне, смотрели и остальные. Мы были готовы, была установка, она не была выполнена. Важно думать о следующем матче, этот уже в прошлом.

– Это действительно была просто неудачная игра или системные ошибки?

– В хоккее везет тому, кто везет. Удачу нужно заслужить своей работой.

Хоккей – игра ошибок, мы допустили их слишком много, за это поплатились. Учимся на своих ошибках, идем вперед, – сказал Ротенберг.

«Спартак» с ходу разбил команду Ротенберга. Поймал СКА на ошибках, ушел в защиту и довел до разгрома