Овечкин повторил рекорд Робитайла по очкам среди левых крайних в истории НХЛ – 1394

Александр Овечкин повторил рекорд Люка Робитайла по очкам среди левых крайних в истории НХЛ – 1394.
Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:2).
Россиянин разделил с Робитайлом 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. У него 768 голов и 626 передач в 1257 матчах.
Следующее очко сделает Александра единоличным рекордсменом среди левых вингеров в истории НХЛ.
Овечкин забил 768-й гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Коламбусом». До Хоу – 33 шайбы