Овечкин повторил рекорд Робитайла по очкам среди левых крайних в истории НХЛ – 1394

повторил рекорд по очкам среди левых крайних в истории НХЛ – 1394.

Капитан набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:2).

Россиянин разделил с Робитайлом 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. У него 768 голов и 626 передач в 1257 матчах.

Следующее очко сделает Александра единоличным рекордсменом среди левых вингеров в истории НХЛ.

Овечкин забил 768-й гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Коламбусом». До Хоу – 33 шайбы