Михаил Панин: «У игроков СКА нет проблем с мотивацией. Ротенберг может встряхнуть любого, заставить выполнять поставленные задачи»

Михаил Панин считает, что у игроков СКА нет проблем с мотивацией в плей-офф.

– Впереди у СКА серия со . Видите ли у москвичей козыри, за счет которых они могут остановить армейцев?

– Главный их козырь – закрытость от чужих глаз в течение двух месяцев. Продолжают работать вдали от всех, никто не видел, чем они занимаются. Может быть, и люди из штаба олимпийской сборной – Ковальчук и Жамнов – помогают . Поэтому спартаковцы вполне могут показать что-то новое в игре, устроить какие-то «нежданчики».

Многое будет зависеть от начала серии. Но, безусловно, соперник по зубам СКА. Его армейцы должны обыгрывать. Вопрос лишь в том, сколько понадобится матчей в серии, затянется ли борьба.

– Серия с «Динамо» выявила какие-то слабые стороны у армейцев?

– Да, как и у всех команд, выступающих в нынешнем плей-офф. Но есть и серьезный плюс. У игроков нет проблем с мотивацией. Главный тренер, он же генеральный менеджер и руководитель клуба может встряхнуть любого, заставить выполнять поставленные задачи.

«Спартак» – проходимый для СКА соперник, просто в этой серии можно поднабраться опыта кубковых матчей. Резерв у армейцев сейчас громадный.

– Есть ли какая-то разница в стиле СКА после того, как Брагина сменил Ротенберг?

– Бросается в глаза, что увеличилась скорость у многих игроков. Моисеев прилично задвигался, Волков, который сразу после возвращения из НХЛ так не играл. Тот же Галимов выделяется, и на игроках его звена сейчас соперники часто удаляются. Есть Хуснутдинов, который умеет направить шайбу, куда нужно. Швец-Роговой проявился.

То есть в СКА достаточно игроков, кто может взять на себе игру, кроме уже харизматичных лидеров – Кузьменко, Гусева и Бурдасова, которые особенно опасны, когда выходят в большинстве. Тем более что и среди защитников есть те, кто может их поддержать: Лехтонен, Ожиганов, у Робинсона хороший бросок. Резерв, повторяю, у команды колоссальный, – сказал экс-нападающий .