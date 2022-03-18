Плющев об удалении Керри: «Не думаю, что это был умышленный прием. Накал борьбы такой, что игроки не всегда себя контролируют»

прокомментировал силовой прием Джоша Керри против .

Нападающий на 11-й секунде первого периода применил силовой прием в голову против защитника и был удален до конца матча.

«Если судить по телевизионной картинке, то он действительно попал в лицо – здесь никуда не денешься. Может быть, с другой камеры это выглядело по-другому.

Керри шел применять силовой прием, но Шарипзянов наклонил голову. Не думаю, что он подставлялся под удар, потому что это серьезные вещи.

Так получилось, что попал. Хоккей – контактная игра. Не думаю, что со стороны Керри это был умышленный прием. Накал борьбы такой, что игроки не всегда себя контролируют.

То, что это произошло уже на 11-й секунде? На мой взгляд, это просто случайность – просто игроки так настроены на борьбу.

Да, сразу большой штраф, который в общем-то и решил настрой», – заявил заслуженный тренер России и бывший главный арбитр .