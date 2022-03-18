Плющев об удалении Керри: «Не думаю, что это был умышленный прием. Накал борьбы такой, что игроки не всегда себя контролируют»

Теги Авангард Металлург Мг Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Дамир Шарипзянов Чемпионат.com Джош Керри Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал силовой прием Джоша Керри против Дамира Шарипзянова.

Нападающий «Металлурга» на 11-й секунде первого периода применил силовой прием в голову против защитника «Авангарда» и был удален до конца матча.

«Если судить по телевизионной картинке, то он действительно попал в лицо – здесь никуда не денешься. Может быть, с другой камеры это выглядело по-другому.

Керри шел применять силовой прием, но Шарипзянов наклонил голову. Не думаю, что он подставлялся под удар, потому что это серьезные вещи.

Так получилось, что попал. Хоккей – контактная игра. Не думаю, что со стороны Керри это был умышленный прием. Накал борьбы такой, что игроки не всегда себя контролируют.

То, что это произошло уже на 11-й секунде? На мой взгляд, это просто случайность – просто игроки так настроены на борьбу.

Да, сразу большой штраф, который в общем-то и решил настрой», – заявил заслуженный тренер России и бывший главный арбитр КХЛ.

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