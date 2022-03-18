Никита Щитов: «Трактор» не показал ничего, много неточных передач, брака. Вероятно, есть психологический барьер перед «Салаватом»

дал комментарий о первом матче серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» (0:1).

– , как я и предполагал, сплотился. Нужно отметить, что у команды очень опытная защита с игроками, за плечами которых победы в Кубке Гагарина.

В этом кроется успех – «Салават» играет от обороны, на контратаках, помогает своему вратарю. тоже прекрасно сыграл, хотя многие говорят, что ему не хватает опыта.

Но «Трактор» не показал ничего, много неточных передач, брака. Не было видно лидера, который бы повел команду за собой. «Трактор» не играл первым номером, не хватало активности в чужой зоне.

Посмотрите, как играли хоккеисты «Сибири» – они не могли что-то противопоставить «Салавату», но бились, дрались. Если не можешь забить, тогда надо больше играть в силовой хоккей.

Непонятно, почему у не было видно легионеров, ведь то, что там сохранили иностранцев, казалось преимуществом команды. А «Салават Юлаев» переиграл соперника за счет опытных игроков, прежде всего, в обороне. Они словами, примером направляют более молодых товарищей по команде.

Также, вероятно, у «Трактора» есть психологический барьер перед «Салаватом» – в прошлом году уфимцы выиграли серию плей-офф, а в этой регулярке победили 6:1. Этот комплекс челябинской команде нужно переломить. Поэтому будет интересно посмотреть второй матч.

– Как вы думаете, что в серии будет дальше? В плей-офф все равно матч на матч не приходится.

– Действительно, в плей-офф матч на матч не приходится. Первую игру уже забыли. Думаю, челябинские ребята обозлились на себя.

Но Уфа выполнила свою задачу – взяла матч на выезде. Игроки «Салавата Юлаева» – молодцы, так смогли сплотиться после отъезда своих лидеров.

На самом деле интересная серия. Перед «Трактором» стоят большие задачи и посмотрим, смогут ли лидеры команды показать себя с нужной стороны или они уже все оставили в регулярке, – сказал бывший защитник клубов .