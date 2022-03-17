Кудашов о Бочарове в воротах «Динамо»: «Это было наше решение. Ну, выбрали и выбрали»

рассказал, почему сыграл в воротах «Динамо» в матче с ЦСКА.

Главный тренер московского клуба дал комментарий по итогам первого матча (2:3) второго раунда Кубка Гагарина.

– Первый период был за ЦСКА, но во втором мы выправили ситуацию. Могли и должны были выходить вперед.

Но в третьем мы совершили ошибки, которые предрешили исход игры.

– У вас уехали два легионера. Это стало снегом на голову?

– Мы уже вчера об этом знали. Давайте оставим эту тему.

– Как происходил выбор вратаря? хорошо играл в первом раунде. Но теперь в воротах вышел Иван Бочаров.

– Это было наше решение. Ну, выбрали и выбрали, – сказал Кудашов.

ЦСКА выиграл у «Динамо» (3:2) в первом матче полуфинала Запада. Счет по броскам – 39:17