Федоров о 3:2 с «Динамо»: «ЦСКА отключился от системы в концовке, не сыграл душой и сердцем»

прокомментировал победу над (3:2) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Хорошая, плотная игра, высокие скорости.

Мы неплохо провели начало первого периода. Хорошо двигались с шайбой и без шайбы во втором периоде, но пропустили контратаку.

В остальном – рад за ребят, в третьем периоде забросили две важные шайбы. Хотя в концовке отключились от системы, не сыграли с душой и сердцем.

– Начало этой серии было похоже на первый матч с «Локомотивом».

– Я так досконально ее не помню. Но мы в третьем периоде не использовали три-четыре явных голевых момента, а потом смазали концовку.

Это нужно переварить, пережить, а после полуночи – вообще забыть. Неправильно играть так. Ведь 3:1 – это не совсем удобный счет, а играть нужно все 60 минут с плюсом.

– ЦСКА доминировал на площадке. Вам в руки попали конспекты будущего?

– Насчет конспектов – нет. Были моменты, когда мы хорошо распоряжались шайбой. Но мы играли против хорошей динамичной команды с высокой скоростью. Там есть наработанные моменты, домашние заготовки.

Но иногда у нас были определенные окна, куда соперник входил и легко распоряжался шайбой. Победа дома важна, но каждая игра имеет определенный смысл.

– Нет ли опасения, что после заброшенной шайбы получил излишнюю мотивацию?

– Не знаю. Но мы будем концентрироваться на своих моментах и вещах.

– Вы чувствовали, что «Динамо» было выхолощено после серии с «Северсталью»?

– Нелегко ехать на выезд, уступая 0-2 в серии. Динамовцы – молодцы, что вытащили эту битву.

Не думаю, что они были выхолощенными или усталыми. А плей-офф – не всегда дело физики. Тут важны воля, характер и сплоченность ребят, – сказал главный тренер .