«Вегас» подписал Деррика Пулио до конца сезона. Экс-защитник «Питтсбурга» сыграл в НХЛ впервые с 2019 года

подписал экс-защитника «Питтсбурга» до конца сезона.

28-летний игрок выступал за фарм-клуб «рыцарей», имея соглашение только с клубом . «Вегас» подписал 8-го номера драфта НХЛ-2012 на фоне травм нескольких основных защитников.

Соглашение с «Голден Найтс» рассчитано до конца сезона, зарплата – 750 тысяч долларов на уровне НХЛ и 350 тысяч в АХЛ.

Пулио уже дебютировал за команду в матче с «Флоридой» (5:3), сделав голевую передачу. Это был его первый матч в лиге с декабря 2019 года.

Всего в НХЛ он провел 203 матча и набрал 49 (8+41) очков. Ранее выступал за «Питтсбург», «Ванкувер» и «Сент-Луис».