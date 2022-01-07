Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Василевский – 8-й, Сорокин – 9-й (The Athletic)

The Athletic представил топ-10 кандидатов на получение «Везина Трофи».
Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.
Первое место занял голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Вторым стал Фредерик Андерсен из «Каролины». Замкнул тройку лидеров вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл.
В топ-10 также вошли Джонатан Куик («Лос-Анджелес», 4-е место), Юусе Сарос («Нэшвилл», 5-е место) , Тристан Джерри («Питтсбург», 6-е место), Коннор Хеллибак («Виннипег», 7-е место), Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 8-е место), Илья Сорокин («Айлендерс», 9-е место) и Сергей Бобровский («Флорида», 10-е место).