Гусев перед «Спартаком»: «СКА в хорошем состоянии, я тоже, все готовы. Нужно выходить на каждый матч и стараться выиграть»

рассказал, в каком состоянии СКА подходит к серии Кубка Гагарина против .

– «Спартак» очень долго не играл. Это вам на руку?

– Точно ответить не могу, думаю, первая игра покажет, на руку нам это или нет.

– В каком состоянии сейчас команда и вы лично?

– По ощущениям команда в хорошем состоянии, и я тоже. Думаю, все готовы к началу серии.

– Насколько опасен для вас «Спартак»?

– Каждая команда может и одну, и две, и три, и четыре игры выиграть. Так что нужно выходить на каждый матч и стараться выиграть именно его.

– Не знаю, была ли у вас в карьере была ситуация с месяцем без игровой практики, как у «Спартака» сейчас. Это как-то сказывается на сыгранности, связях?

– В каких-то моментах сказывается, конечно. Но, с другой стороны, думаю, энергии будет много и желания тоже, поэтому не так все просто.

– Ограничений по зрителям уже не будет, впервые за долгое время сможете сыграть при аншлаге. Будет дополнительный стимул?

– Конечно! Это очень здорово, и очень приятно, когда тебя поддерживает полный стадион, придает энергии, – сказал нападающий .