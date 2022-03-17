Роман Ротенберг: «Мы не разделяем команду на легионеров, не смотрим ни на кого по национальному признаку»

отказался разглашать информацию по травмированным игрокам СКА.

– Какая у вас сейчас ситуация с легионерами?

– Все в обойме, работаем, все хорошо. Мы не разделяем команду на легионеров, не смотрим ни на кого по национальному признаку. Все тренируются, все выкладываются на 100%. Конечно, всегда можно быть лучше, нет предела совершенству. На сегодняшний день мы довольны всеми нашими игроками.

– Никто не заявлял о желании уехать?

– Я думаю, что такие вопросы не совсем уместны. Еще раз говорю: мы работаем в штатном режиме, все в обойме. У нас в этом плане нет никаких дополнительных комментариев.

– Хотелось бы все-таки отдельно уточнить по Кемппаинену – была разная информация о состоянии его здоровья и местонахождении…

– Мы не разглашаем информацию по травмированным, я уже прокомментировал этот вопрос. На сегодняшний день мы желаем скорейшего выздоровления, ждем его в обойме. А детали по травме – это здоровье игрока, мы не имеем права этого разглашать. Ждем его возвращения в команду как можно быстрее.

– Насколько обращали внимание на матчи со «Спартаком» в регулярном чемпионате при подготовке к этой серии? Или это было давно, и информация уже неактуальна?

– Нет, информация актуальная. Мы к каждому сопернику готовимся очень серьезно. Мы проводили и видеособрания, и, конечно, еще раз освежили в памяти всю тактику соперника, изучили каждого игрока. Учитывали и те три матча, которые мы сыграли со «Спартаком» в этом сезоне, и не только. Потому что костяк команды сохранился, несмотря на смену тренерского штаба.

Конечно, мы изучаем и как работает тренерский штаб, как они играют в обороне, в средней зоне, в атаке, и как мы будем действовать, исходя из этой информации очень детально все разработали. Конечно, то, что мы играли в этом сезоне со «Спартаком», – для нас такая правильная пища для размышлений, – сказал главный тренер .