Плющев о возможном увеличении количества матчей в КХЛ до 82: «Зачем все время смотреть на НХЛ? Надо делать что-то свое»

высказался о возможном увеличении количества матчей в КХЛ.

«Увеличение количества матчей до 82, как в ? Да зачем нам все время смотреть на НХЛ? Надо делать что-то свое. Есть грамотные люди, которые спокойно могут просчитать график, календарь, сколько нужно игр и времени, чтобы подготовиться к сезону.

Все должно быть выверено с методической точки зрения, а не так: «А давайте сделаем как в НХЛ!» Если не будет больших турниров, то естественно будет увеличен календарь гладкого чемпионата. Надо не посыпать голову пеплом и заниматься своим хоккеем», – сказал заслуженный тренер России.