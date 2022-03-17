Директор «Лады» о возможном возвращении в КХЛ: «Если получится найти еще одного спонсора, то да. У нас есть вся необходимая инфраструктура»

Игорь Масленников высказался о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что «Югра» и «Лада» заменят «Йокерит» и рижское «Динамо» в следующем сезоне.

«Я так же, как и вы, прочитал вчера эти новости, причем прямо во время игры. Предметных разговоров на этот счет у нас не было: такая ситуация вокруг. В целом с начала сезона наше руководство хотело вступить в КХЛ. Если получится найти еще хотя бы одного спонсора, то да.

У нас есть все – хороший дворец, хорошие раздевалки, вся необходимая инфраструктура. В некоторых клубах КХЛ такого нет. Об этом говорят многие ребята, которые там раньше поиграли. По условиям это не Высшая лига», – сказал спортивный директор «Лады».

выступала в с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.