Алексей Шевченко: «Еще три российских хоккеиста уехали с Украины»

Алексей Шевченко сообщил, что еще три российских хоккеиста уехали с Украины.

«Еще три российских хоккеиста (вместе с семьями) выбрались с Украины. Они пошли длительным путем: из Киева через Львов и Черновцы. Двое уехали в Молдавию, один – в Румынию.

Службы безопасности на территории Украины относились к ним хорошо, хотя все сильно проверяли.

И пусть пришлось посидеть на границе, а также пережить 17 часов переезда в Черновцы, это все лучше, чем было», – написал журналист.

По данным Elite Prospects, в чемпионате Украины в этом сезоне выступали не менее 40 российских хоккеистов.

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