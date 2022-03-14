Алексей Шевченко: «Украинский тренер Лазаренко вывез еще 24 человека к границе с Россией. Хоккеисты и их семьи в безопасности»

Алексей Шевченко сообщил, что тренер Алексей Лазаренко спас еще 24 человека.

Бывший нападающий клубов работает тренером харьковского «Витязя», за который ранее выступал.

«Сегодня украинский тренер Алексей Лазаренко спас еще 24 человека. Это хоккеисты и члены их семей.

Он вывез их к границе с Россией, они ее пересекли, все в безопасности.

С российской стороны тоже была помощь (и очень мощная), но об этом как-нибудь позже», – написал журналист.

Алексей Шевченко: «Тренер харьковского «Витязя» Лазаренко укрывал в своем доме 12 человек из команды. Российских ребят, белорусских»